Коронавирус в Украине — после выходных больных снова стало больше

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Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине за минувшие сутки, 17 августа, подтвердили у 1 тыс. 616 человек. Это больше, чем в предыдущий день.

Известно, что 27 пациентов в стране умерли от осложнений. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Сейчас суточный рекорд составляет 1 тыс. 847 инфицированных, зафиксировали его 14 августа. На прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали рекорды по выявлению новых больных.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 94 тыс. 436 человек. Этот показатель превысил данные Китая, откуда началась пандемия. Умерли от осложнений 2 тыс. 116 украинских граждан, продолжают лечиться 43 тыс. 395 человек.

В понедельник, 17 августа, в Минздраве заявили, что если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов.

В Украине заработали новые зоны карантина. Самые опасные сейчас — Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области, город Беляевка (Одесская область), город Самбор (Львовская область), города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области, а также Кицманский район Черновицкой области. Киев с понедельника находится в желтой зоне.

ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин. Оказывается, экономические последствия карантина ужасные и намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. По мнению экспертов, носить маски и соблюдать социальную дистанцию вполне достаточно.

Китай выдал первый патент на вакцину. Тестирование на мышах и морских свинках показало, что у препарата хорошая иммуногенность. Кроме того, сообщается, что вакцину можно легко изготовить, а это обеспечит ее быстрое массовое производство.