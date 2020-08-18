Коронавірус в Україні — після вихідних хворих знову побільшало

https://racurs.ua/ua/n142610-koronavirus-v-ukrayini-pislya-vyhidnyh-hvoryh-znovu-pobilshalo-karta.html

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Коронавірусне захворювання в Україні за минулу добу, 17 серпня, підтвердили в 1 тис. 616 людей. Це дещо більше, ніж виявили нових хворих 16 серпня.

Відомо, що 27 пацієнтів в країні померли від ускладнень. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Наразі добовий рекорд становить 1 тис. 847 інфікованих, зафіксували його 14 серпня. Минулого тижня чотири дні поспіль фіксували рекорди щодо виявлення нових хворих.

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 94 тис. 436 людей. Цей показник перевищив дані Китаю, звідки почалася пандемія). Померли від ускладнень 2 тис. 116 українських громадян, продовжують лікуватися 43 тис. 395 людей.

У понеділок, 17 серпня, в МОЗ заявили, що якщо 50% території буде в «червоній» зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів.

В Україні запрацювали нові зони карантинних обмежень. Найнебезпечніші нині — Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, місто Біляївка (Одещина), місто Самбір (Львівщина), міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області, а також Кіцманський район Чернівецької області. Київ з понеділка перебуває в жовтій зоні.

ВОЗ звернулася до світу із закликом більше не вводити карантин. Виявляється, економічні наслідки карантину жахливі і набагато перевершують умовний виграш в медичному плані. На думку експертів, носіння масок і дотримання соціальної дистанції цілком достатньо при цій пандемії.

Китай видав перший патент на вакцину. Тестування на мишах і морських свинках показало, що препарат має гарну імуногенність. Крім того, повідомляється, що вакцину можна легко виготовити, що забезпечить її швидке масове виробництво.