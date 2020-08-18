ФК "Шахтар". Фото: MyFootball

https://racurs.ua/ua/n142611-inter-rozgromyv-shahtar-iz-rekordnym-rahunkom-video.html

Ракурс

Ліга Європи приносить несподівані перемоги й поразки. З розгромним рахунком італійський «Інтер» зміг знищити український «Шахтар», і тим самим уперше з 2010-го року вийшов у фінал.

Переможці виграли «в суху» з рахунком 5:0. Про це повідомляє Footbаll.ua.

Перший тайм матчу «Шахтар» оборонявся і пропустив один гол. Однак і в другому таймі українські футболісти не змогли перейти в напад. «Інтер» постійно переймав ініціативу в «Шахтаря» й атакував, забивши в другому таймі чотири голи.





У результаті матчу «Шахтар» вибув із Ліги Європи, а «Інтер» підібрався до фіналу. Тепер на міланців очікує вирішальний матч з іспанською «Севільєю», який відбудеться 21 серпня.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру заявив, що команда швидко втратила психологічну рівновагу, коли «Інтер» почав посилено атакувати, тому не могла налаштуватися на атаку.

Зі свого боку тренер «Інтера» Антоніо Конте заявив, що його підопічні грали ідеально з усіх точок зору і використовували слабкі якості команди-супротивника, не даючи проявляти сильні.

Голи:

1: 0 Мартінес (19):

2: 0 Д’Амброзіо (64):

3: 0 Мартінес (74):

4: 0 Лукаку (78):

5: 0 Лукаку (84).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що донецький «Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфінальному матчі Ліги Європи. Українська команда забила чотири м’ячі у ворота суперника — по два в кожному таймі. Суперник відзначився на останніх хвилинах — 4: 1.