Землетрус на Філіппінах. Фото: Action News Jax

https://racurs.ua/ua/n142612-potujnyy-zemletrus-na-filippinah-znyschyv-pryberejni-budynky-foto-video.html

Ракурс

Землетрус на сході Філіппін застав зненацька тисячі місцевих жителів. За лічені хвилини житлові будинки в прибережній зоні вкрилися тріщинами та почали валитися, а у віддалених від узбережжя будинках тряслися речі і падали на підлогу.

Масштабне стихійне явище мало магнітуду у 6,6. Про це повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає Reuters.







Місцеві жителі в регіоні Самар заявили, що це був найсильніший землетрус за останній час. Підземні поштовхи сталися в морі на глибині 30 км. Сейсмологічне агентство Філіппін заявило, що землетрус не спричинив цунамі, але ризик повторного землетрусу все ще залишається.







Під час землетрусу ніхто не постраждав.

Зазначимо, що Філіппіни розташовані на «вогненному кільці» — поясі вулканів, що оточують Тихий океан. Через вулкани в країні спостерігається висока сейсмічна активність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Алясці оголосили загрозу цунамі після потужного землетрусу. Магнітуда підземних поштовхів склала 7,8.