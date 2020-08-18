Прослушивание журналиста. Фото: gsminfo.com.ua

https://racurs.ua/n142614-proslushka-jurnalista-shem-v-sledstvennom-eksperimente-vmesto-spectehniki-primenili-perforator.html

Ракурс

Следственный эксперимент по делу о вероятном прослушивании журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях» Михаила Ткача провела полиция.

Сотрудники правоохранительных органов выясняли, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке. Вчера, 17 августа, на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт из научно-исследовательского экспертного криминалистического центра Министерства внутренних дел. Об этом сообщил адвокат журналиста Анатолий Попов, говорится на странице Михаила Ткача в Фейсбук.

Адвокаты утверждают, что проведенный полицейскими эксперимент не будет иметь существенного значения для расследования. При этом Попов отмечает, что до сих пор не состоялась проверка спецтехникой, хотя в полиции обещали это сделать еще 8 августа.

Эксперты должны были установить, с какой стороны произошло сверление в квартиру — сверху или снизу. Специалист заявил, что сверление было с чердака. Также правоохранители выяснили, слышно ли из квартиры сверление на чердаке, но результат не рассказали.

С помощью следственного эксперимента пытались установить, если применять перфоратор, будут ли слышны в соседней квартире соответствующие шумы. Следствие не установило, каким образом проводилось сверление этого отверстия, поэтому использовать какой-то, как им кажется, подобный инструмент — неуместно, — отметил адвокат и добавил, что никакого значения этот следственный эксперимент не имеет.

Напомним, 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях». В отчете ГСЧС говорится о вероятном «занесении постороннего источника зажигания».

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который надеется, что правоохранители максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников. В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное уничтожение.