Про нову небезпеку через коронавірус розповіли у ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n142616-pro-novu-nebezpeku-cherez-koronavirus-rozpovily-u-vooz.html

Ракурс

Коронавірус у світі підкосив вже майже 22 млн осіб. Останнім часом частіше стала хворіти молодь у віці 20−40 років. Що примітно, в більшості випадків захворювання проходить безсимптомно.

Через те, що молоді люди часто не знають, що вони переносять вірус, вони стають небезпечними для інших категорій населення, зокрема, літніх людей. Через це люди у віці від 20 до 40 років «все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу». Про це повідомив регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихоокеанського регіону Такеші Касаї, передає Reuters.

Через зростання кількості хворих на коронавірус деякі країни вирішили вводити нові обмеження і посилювати карантин. Також в деяких країнах, які, як вважалося раніше, змогли перемогти коронавірус, знову почали реєструвати нові випадки захворювання.

Ми вважаємо, що це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, — заявив представник ВООЗ.

На думку представника ВООЗ, країни можуть краще зменшити руйнівні наслідки COVID-19, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями.

За словами Такеші Касаї, попри те, що спостерігається поява мутацій вірусу, ВООЗ все ще вважає коронавірус «відносно стабільним».

Як писав «Ракурс», Китай зареєстрував патент на першу вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.