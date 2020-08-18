Фильм по книге Скрябина начали снимать во Львове, фото — Е.Кравса

https://racurs.ua/n142618-film-po-knige-kuzmy-skryabina-nachali-snimat-vo-lvove-foto.html

Ракурс

Кинофильм по книге Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) начали снимать во Львове при поддержке Госкино. Компания Star Media решила экранизировать роман «Я, „Победа“ и Берлин», который стал литературным дебютом Скрябина.

Съемки стартовали в день рождения Кузьмы 17 августа. На съемочную площадку пришел и присоединился к символическому разбитию тарелки и мэр Львова Андрей Садовый. Релиз фильма намечен на 2021 год.

Для съемок на Херсонщине приобрели старенький желтый автомобиль «Победа». Его умышленно состарили и подготовили для различным испытаниям, рассказал в Фейсбук львовский фотожурналист Евгений Кравс.

Чтобы усилить интерес к фильму, организаторы не называют имена актеров, которые сыграют главных героев. Пока точно известно лишь то, что в фильме появятся новые и неожиданные лица.

В центре этой истории украинский начинающий музыкант Кузьма, который вместе с другом Бардом едет в Берлин на ржавой «Победе», где хочет обменять ее у немецкого коллекционера на шестисотый «Мерседес». Этим он хочет поразить свою любимую девушку Барбару.

Но бурная ночная жизнь немецкой столицы приносит герою головокружительные приключения, изменяющие его цель, закаливающие характер и помогающие найти свое настоящее «я».

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Автор адаптации сценария — Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Влад Ряшин.

В фильме прозвучат оригинальные кавер-версии известных хитов Кузьмы Скрябина в исполнении популярных украинских артистов. Съемки будут проходить в Киеве, Львове и Берлине. Во Львове киношники будут работать с 17 по 27 августа на разных локациях города.

«Я, „Победа“ и Берлин» был литературным дебютом Андрея Кузьменко. Книгу издали в 2006 году. В сборник вошли две повести: «Я, „Победа“ и Берлин» и «Город, в котором не ходят деньги», а также тексты известных песен группы «Скрябин».