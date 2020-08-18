Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: 112 Украина

Количество новых больных коронавирусом снижается в Киеве — карта инфицирования

18 авг 2020, 11:22
999

Коронавирус в Киеве сбавляет обороты, заболеваемость снижается третий день подряд. За сутки в столице коронавирус подтвердили у 88 людей, их них семеро — дети.

Один человек за сутки умер, всего с начала пандемии в Киеве от болезни погибли 155 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Всего по состоянию на утро 18 августа в Киеве обнаружили 10 тыс. 730 случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в столице 7 тыс. 115 активных больных.

За сутки в Киеве заболели:

  • 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
  • 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;
  • две девочки 11 и 14 лет и пять мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы привезли восемь пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции. Самое большое число случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в:

  • Дарницком районе — 17;
  • Голосеевском районе — 13;
  • Святошинском районе — 11;
  • Днепровском районе — 11.

Отмечается, что за прошедшие сутки выздоровели 75 киевлян, а за всю историю распространения коронавируса в Киеве с инфекцией справились 3 тыс. 445 жителей столицы.


Карта распространения коронавируса в Киеве. Фото: Telegram

Напомним, ранее мы сообщали, что больных коронавирусом после выходных стало меньше. Коронавирусную болезнь в Украине за минувшие сутки подтвердили у 1 тыс. 464 человек, умер 21 пациент.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров