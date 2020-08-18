Коронавирус в Киеве. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142619-kolichestvo-novyh-bolnyh-koronavirusom-snijaetsya-v-kieve-karta-inficirovaniya.html

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Коронавирус в Киеве сбавляет обороты, заболеваемость снижается третий день подряд. За сутки в столице коронавирус подтвердили у 88 людей, их них семеро — дети.

Один человек за сутки умер, всего с начала пандемии в Киеве от болезни погибли 155 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Всего по состоянию на утро 18 августа в Киеве обнаружили 10 тыс. 730 случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в столице 7 тыс. 115 активных больных.



За сутки в Киеве заболели:

47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;

две девочки 11 и 14 лет и пять мальчиков от 5 до 17 лет.

В больницы привезли восемь пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции. Самое большое число случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в:

Дарницком районе — 17;

Голосеевском районе — 13;

Святошинском районе — 11;

Днепровском районе — 11.

Отмечается, что за прошедшие сутки выздоровели 75 киевлян, а за всю историю распространения коронавируса в Киеве с инфекцией справились 3 тыс. 445 жителей столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что больных коронавирусом после выходных стало меньше. Коронавирусную болезнь в Украине за минувшие сутки подтвердили у 1 тыс. 464 человек, умер 21 пациент.