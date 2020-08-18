Підозрюваний у держзраді екс-нардеп Ляшка вимагає в ОАСК поновити громадянство, фото — Главред

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Підозрюваний у державній зраді колишній нардеп з фракції Радикальної партії Андрій Артеменко в Окружному адмінсуді Києва вимагає поновити громадянство.

Артеменко позивається до Комісії з питань громадянства, яка у 2017 році подала президенту Петру Порошенку клопотання щодо припинення громадянства України.

Прес-служба ОАСК повідомила, що третіми особами у позові екс-нардеп фракції Олега Ляшка зазначив президента і Державну міграційну службу.

Артеменко, місце проживання якого нині невідоме, вважає, що комісія порушила процедуру розгляду подання щодо втрати громадянства. Суд вирішує, чи відкриватиме провадження у цій адміністративній справі.

Артеменка обрали в Раду у жовтні 2014 року за списками Радикальної партії Олега Ляшка.

У лютому 2017 року він передав екс-раднику президента США Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Артеменко прописав у документі виведення російських військ зі сходу України й проведення референдуму про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Ляшко ініціював виключення свого нардепа з фракції, у травні Рада достроково позбавила Артеменка мандата, а прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду, яке все ще розслідують.

Сьогодні адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що ДБР 11 серпня відкрила провадження щодо незаконного позбавлення громадянства Артеменка. Воно нібито стосується Петра Порошенка та екс-генпрокурора Юрія Луценка.

29 квітня 2017 року Порошенко підписав указ про позбавлення Артеменка громадянства України. Підставою для цього стала наявність у депутата канадського паспорта.