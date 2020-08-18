Подозреваемый в госизмене экс-радикал требует в ОАСК вернуть гражданство, фото — Главред

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Ракурс

Подозреваемый в государственной измене бывший нардеп из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко в Окружном административном суде Киева требует вернуть ему гражданство.

Артеменко судится с Комиссией по вопросам гражданства, которая в 2017 году подала президенту Петру Порошенко ходатайство о прекращении гражданства Украины.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что третьими лицами в иске экс-нардепа фракции Олега Ляшко указаны экс-президент Порошенко и Государственная миграционная служба.

Артеменко, место жительства которого сейчас неизвестно, считает, что комиссия нарушила процедуру рассмотрения представления об утрате гражданства. Суд решает, открывать ли производство в этом административном деле.

Артеменко избрали в Раду в октябре 2014 года по спискам Радикальной партии Олега Ляшко.

В феврале 2017 года он передал экс-советнику президента США Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Артеменко прописал в документе вывод российских войск и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Ляшко инициировал исключение своего нардепа из фракции, в мае Рада досрочно лишила Артеменко мандата, а прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене, которое все еще расследуют.

Сегодня адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что ГБР 11 августа открыло производство относительно незаконного лишения гражданства Артеменко. Оно якобы касается Петра Порошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства Украины. Основанием для этого стало наличие у депутата канадского паспорта.