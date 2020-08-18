Спалахи коронавірусу зафіксували на Вінниччині та Житомирі. Фото: сайт Кличка

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Нові спалахи коронавірусу зафіксували у двох областях України. Так, COVID-19 виявили у Яришівському психоневрологічному інтернаті Вінницької області.

Перший випадок захворювання в установі зафіксували ще тиждень тому у молодшої медсестри. Вона контактувала з інфікованою людиною, і ще з початку місяця перебувала на лікарняному. Про це 18 серпня заявила заступник голови облдержадміністрації Наталія Заболотна, повідомила прес-служба Вінницької ОДА.

У будинку-інтернаті на коронавірус перевірили 41 особу: шістьох працівників та 35 клієнтів закладу. Інфекцію виявили у молодшої медсестри та п’ятьох клієнтів. Усіх хворих поклали до лікарні, ще 44 працівників тестують на наявність коронавірусу в організмі.

Окрім того, спалах коронавірусу стався на взуттєвій фабриці в Житомирі — заразилися восьмеро працівників. За словами начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, COVID-19 спершу виявили у одного працівника, а згодом захворіли й інші.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в міській клінічній лікарні імені Лучанського в Херсоні призвів до зараження трьох десятків осіб та смерті трьох хворих. Наразі триває службове розслідування щодо подій в медичному закладі, воно повинно завершитися до кінця тижня.