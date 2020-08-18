Самый полезный продукт для восстановления нервных клеток назвали ученые. Фото: selfpickup.ru

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Скорлупа индийского ореха кешью содержит вещества, которые не только восстанавливают поврежденные нервы человека. Этот продукт может также помочь в лечении рассеянного склероза и связанных с этим заболеваний центральной нервной системы.

Оказалось, что химическое соединение в этой скорлупе способствует восстановлению миелина — вещества, которое формирует защитную оболочку нервных волокон. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильда, сообщает EurekAlert.

Авторы исследования отмечают, что их открытие предлагает новое направление в поисках методов лечения, направленных на коррекцию разрушительного воздействия рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний. Вещество в скорлупе получило название анакардовая кислота.

Медики тестировали воздействие скорлупы в экспериментах с непосредственным внедрением активного вещества в клетки крыс, а также обработкой организма животных этим соединением. Оказалось, что во всех случаях вещество показало увеличение уровня миелина и снижение паралича нервной системы.

Напомним, ученые из Университета Макгилла после проведения ряда исследований пришли к выводу, что литий в малых дозах может останавливать развитие болезни Альцгеймера.