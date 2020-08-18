Эксгумацию тел погибших во время войны в 2014 году провели в Славянске. Фото: НПУ

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Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске. Правоохранители во время досудебного расследования обнаружили захоронение с неопознанными телами на территории кладбища в Славянске.

Была проведена эксгумация тел совместно с полицией, группой ВСУ, независимыми экспертами по судебной медицине от международного комитета Красного Креста. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Житомирской области.

Процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. В полиции заявили, что силовики использовали современные методы изъятия и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранность биобразцов и вещественных доказательств.

Предварительно установлено, что останки принадлежат людям, погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Образцы ДНК направят в Киев.

Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности, — отметили в полиции.

Напомним, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию о внесудебных казнях российским оккупационными войсками украинских военнослужащих.