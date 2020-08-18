Наказывать избирателей за неправдивые данные предлагают в МВД. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142650-nakazyvat-izbirateley-za-nepravdivye-dannye-predlagaut-v-mvd.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года были главным вопросом, который обсуждался на встречи в Министерстве внутренних дел. В частности обсуждался вопрос усовершенствования избирательного законодательства для устранения попыток незаконного влияния на избирательный процесс.

Встреча состоялась по инициативе министра внутренних дел и председателя Центральной избирательной комиссии, с участием представителей Нацполиции, Гражданской сети ОПОРА и Офиса президента, сообщает пресс-служба МВД.

На рассмотрение нардепов во время заседания внеочередной сессии парламента 25 августа вынесут изменения в Избирательный кодекс.

Речь идет о дополнении статьи Избирательного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей. Предлагается ужесточить ответственности самих избирателей.

Случаи предоставления недостоверных сведений уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на такие нарушения необходимо срочно реагировать. Пока что подобные нарушения встречаются не очень часто, но в МВД не хотят, чтобы они приобрели массовый характер.

В настоящее время ответственность за недостоверную информацию несут паспортные столы. В МВД инициируют, чтобы такую ​​же ответственность несли и сами избиратели.

Как ранее писал «Ракурс», Юлия Тимошенко заявляет, что территориальные избирательные комиссии в Хмельницкой области новая власть формирует «старыми методами». В комиссиях оппозиция не получила ни одного представителя, что дает возможность правящей партии полностью контролировать все ТИК области.