Знайдений мертвим раніше зниклий член виборчкому в Білорусі. Фото: 015

https://racurs.ua/ua/n142652-znaydenyy-mertvym-ranishe-znyklyy-chlen-vyborchkomu-v-bilorusi.html

Ракурс

Знайдений мертвим раніше зниклий безвісти член виборчої комісії у білоруському місті Волковиську Костянтин Шишмаков. Він був одним із двох членів виборчкому, які відмовилися підписувати протокол про результати голосування.

Тіло 29-річного Шишмакова, який працював директором військово-історичного музею імені Багратіона, знайшли у річці Німан. Обставини смерті вказують на самогубство, повідомляє TUT.BY.

За словами родичів, Шишмаков пропав 15 серпня. Тиждень після виборів він був у відпустці, а 15 серпня вийшов на роботу. Але того ж дня Шишмаков подзвонив дружині і сказав, що більше він тут працювати не буде і йде додому. Після цього Шишмаков на зв’язок не виходив і його ніхто не бачив.

Інформацію про виявлення тіла Шишмакова підтвердив пошуково-рятувальний загін «Ангел».

Як раніше писав «Ракурс», білоруські правозахисники стверджують, що за час масових акцій протесту загинули, щонайменше, п’ять осіб. Ще семеро людей перебувають у критичному стані.