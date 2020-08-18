Четверо детей отравились крысиным ядом под Харьковом. Фото: TV.ua

https://racurs.ua/n142654-chetvero-detey-otravilis-krysinym-yadom-na-harkovschine.html

Ракурс

Отравились крысиным ядом четверо детей на Харьковщине. Инцидент произошел в селе Липцы Харьковского района. Дети возрастом двух, пяти, шести и восьми лет с отравлением были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что дети из трех семей во время игры нашли банку с крысиным ядом и съели его, пишет Kharkiv Today.

У всех четверых маленьких пациентов легкая степень отравления, они вместе с мамами находятся в больнице.

На место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские выяснили, что дети обнаружили банку с ядом, когда играли дома. Содержимое банки они решили съесть. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», в Сколевскую центральную районную больницу на Львовщине доставили 14 пациентов с пищевым отравлением, в том числе четверых детей. Все госпитализированные питались в гостинице «Рандеву» в селе Славское.