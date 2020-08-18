Затримано «мінера» посольств США і Туреччини у Києві. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n142656-zatrymano-minera-posolstv-ssha-i-turechchyny-u-kyievi.html

Ракурс

«Мінер» посольств США і Туреччини у Києві затриманий правоохоронцями. Ним виявився 46-річний громадянин Вірменії, який у суботу, 1 серпня, зі свого мобільного телефону здійснив два дзвінки на лінію «102» і повідомив про мінування будівель двох посольств.

Затриманому оголошено про підозру, повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

Правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування посольств США і Туреччини є неправдивим, а вибухонебезпечні предмети або речовини у будівлях посольств відсутні.

Після проведення слідчих заходів поліцейським вдалося встановити особу телефонного «жартівника». Наразі вирішується питання про обрання «мінеру» запобіжного заходу.

Такі жарти можуть дорого обійтися затриманому. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як раніше писав «Ракурс», на Харківщині затримано місцевого жителя, який вирішив помститися працівникам одного з відділень Пенсійного фонду, з якими він напередодні посварився. Чоловік по телефону повідомив про мінування будівлі Пенсійного фонду. Поліцейські вирахували псевдомінера.