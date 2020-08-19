Коронавірусний рекорд оновлено — в Україні за добу майже 2 тис. нових хворих

https://racurs.ua/ua/n142661-koronavirusnyy-rekord-onovleno-v-ukrayini-za-dobu-mayje-2-tys-novyh-hvoryh.html

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COVID-19 в Україні за добу підтвердили в рекордної кількості пацієнтів — 1 тис. 967. Ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії корона вірусу повідомив і про 28 смертей від коронавірусу за добу.

Загалом в Україні зареєстровано від початку епідемії 2 тис. 144 смертей від COVID-19, наразі хворіють — 45 тис. 334 пацієннтів. За добу госпіталізували 463 хворих. Це також абсолютний рекорд від початку пандемії.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області — 247, Києві — 215, Львівській області — 188, Івано-Франківській — 163, у Рівненській та Одеській областях — 125 та 123 випадки відповідно.

За весь час епідемії зареєстрували вже 96 тис. 403 хворих.

Увесь минулий тиждень в Україні за добу реєстрували рекордну кількість нових випадків. 18 серпня в МОЗ повідомили про нові обмеження в школах. Вчителям «зеленої» та «жовтої» зон дозволять проводити уроки без масок, а от у «помаранчевій зоні» МОЗ дасть рекомендації вчителям одягати захисний щиток, який є прозорим і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес.

При цьому поки МОЗ не передбачено медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів в школах.