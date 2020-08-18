Поразка «Шахтаря» від «Інтера» забезпечила йому рекордний клубний рейтинг

https://racurs.ua/ua/n142626-porazka-shahtarya-vid-intera-zabezpechyla-yomu-rekordnyy-klubnyy-reytyng.html

Ракурс

В Лізі Європи «Шахтар» поступився міланському «Інтеру», але програш дозволив клубу досягнути найбільшого прогресу в клубному рейтингу УЄФА.

Команда Луіша Каштру піднялися на рекордну у своїй історії 12-у позицію. Окрім того, Україна завершила сезон дев’ятою у таблиці коефіцієнтів УЄФА, оскільки «Шахтар» отримав додаткові очки після матчу з «Інтером».

Сайт УЄФА після півфіналів Ліги Європи опублікував оновлені таблиці клубного і національного рейтингів.

Український клуб залишиться на 12 місці до початку наступного євросезону, якщо французький «Ліон» не виграє Лігу чемпіонів. У сезоні 2012/13 «Шахтарю» вдалося піднятися на 13-е місце.

За підсумками сезону Україна зайняла дев’яте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але вже через рік національний рейтинг втратить очки за сезон 2015/16 (9,8) — найуспішнішу кампанію для українських клубів за останні п’ять років.

Наразі рейтинг впевнено очолює Іспанія (101,997 бали). Далі йдуть:

2. Англія — 90,462.

3. Німеччина — 73,784.

4. Італія 70,653.

5. Франція — 58,415.

…

8. Бельгія — 37,900.

9. Україна — 36,100.

10. Нідерланди — 35,750.

11. Туреччина — 33,600.

У новому сезоні «Шахтар» зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів, «Динамо» — в кваліфікації. В груповий раунд Ліги Європи вийшла «Зоря», а «Десна» і «Колос» поборються за вихід в групу через відбіркові матчі.

Тим часом «Шахтар» і київське «Динамо» 25 серпня зійдуться у битві за Суперкубок України. Вперше в історії поєдинок прийме НСК «Олімпійський». Початок гри о 21.00.