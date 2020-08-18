Поражение «Шахтера» от «Интера» обеспечило ему рекордный клубный рейтинг

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Ракурс

В Лиге Европы «Шахтер» уступил миланскому «Интеру», но проигрыш позволил клубу достичь самого существенного прогресса в клубном рейтинге УЕФА.

Команда Луиша Каштру поднялись на рекордную в своей истории 12-ю позицию. Кроме того, Украина завершила сезон девятой в таблице коэффициентов УЕФА, поскольку «Шахтер» получил дополнительные очки после матча с «Интером».

Сайт УЕФА после полуфиналов Лиги Европы опубликовал обновленные таблицы клубного и национального рейтингов.

Украинский клуб останется на 12 месте до начала следующего евросезона, если французский «Лион» не выиграет Лигу чемпионов. В сезоне 2012/13 «Шахтеру» удалось подняться на 13-е место.

По итогам сезона Украина заняла девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, но уже через год национальный рейтинг потеряет очки за сезон 2015/16 (9,8) — самую успешную кампанию для украинских клубов за последние пять лет.

Сейчас рейтинг уверенно возглавляет Испания (101,997 балла). Далее следуют:

2. Англия — 90,462.

3. Германия — 73,784.

4. Италия — 70,653.

5. Франция — 58,415.

…

8. Бельгия — 37,900.

9. Украины — 36,100.

10. Нидерланды — 35,750.

11. Турция — 33,600.

В новом сезоне «Шахтер» сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, «Динамо» — в квалификации. В групповой раунд Лиги Европы вышла «Заря», а «Десна» и «Колос» поборются за выход в группу через отборочные матчи.

Также «Шахтер» и киевское «Динамо» 25 августа сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Впервые в истории поединок примет НСК «Олимпийский». Начало игры в 21.00.