Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поражение «Шахтера» от «Интера» обеспечило ему рекордный клубный рейтинг

Поражение «Шахтера» от «Интера» обеспечило ему рекордный клубный рейтинг

18 авг 2020, 12:39
999

В Лиге Европы «Шахтер» уступил миланскому «Интеру», но проигрыш позволил клубу достичь самого существенного прогресса в клубном рейтинге УЕФА.

Команда Луиша Каштру поднялись на рекордную в своей истории 12-ю позицию. Кроме того, Украина завершила сезон девятой в таблице коэффициентов УЕФА, поскольку «Шахтер» получил дополнительные очки после матча с «Интером».

Сайт УЕФА после полуфиналов Лиги Европы опубликовал обновленные таблицы клубного и национального рейтингов.

Украинский клуб останется на 12 месте до начала следующего евросезона, если французский «Лион» не выиграет Лигу чемпионов. В сезоне 2012/13 «Шахтеру» удалось подняться на 13-е место.

Рейтинг "Шахтера", данные УЕФА

По итогам сезона Украина заняла девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, но уже через год национальный рейтинг потеряет очки за сезон 2015/16 (9,8) — самую успешную кампанию для украинских клубов за последние пять лет.

Сейчас рейтинг уверенно возглавляет Испания (101,997 балла). Далее следуют:


  • 2. Англия — 90,462.
  • 3. Германия — 73,784.
  • 4. Италия — 70,653.
  • 5. Франция — 58,415.
  • 8. Бельгия — 37,900.
  • 9. Украины — 36,100.
  • 10. Нидерланды — 35,750.
  • 11. Турция — 33,600.

В новом сезоне «Шахтер» сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, «Динамо» — в квалификации. В групповой раунд Лиги Европы вышла «Заря», а «Десна» и «Колос» поборются за выход в группу через отборочные матчи.

Также «Шахтер» и киевское «Динамо» 25 августа сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Впервые в истории поединок примет НСК «Олимпийский». Начало игры в 21.00.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров