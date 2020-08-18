Аномальная жара убила почти 80 человек в Токио

Жара в Токио. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n142625-anomalnaya-jara-ubila-pochti-80-chelovek-v-tokio.html

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В Японии бушует аномальная жара. На этой неделе в столице страны Токио столбик термометра поднялся до рекордных 36° тепла. От жары в августе умерли 79 человек.

Среди умерших более 80% — пожилые люди, в домах и квартирах которых не установлены кондиционеры. Об этом сообщает NHK.

Сейчас местные власти Токио рекомендует горожанам находиться в помещениях с кондиционерами днем ​​и соблюдать питьевой режим. Также советуют не выходить без особой необходимости днем на улицу.

Отметим, что рекордные температуры держатся в Токио не менее двух недель. Столбики термометров достигают +35° каждый день.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Франции рекордная жара стала причиной гибели 1,5 тыс. человек. Власти подсчитали количество погибших граждан за два жарких месяца лета: июнь и июль. Половина погибших французов являются пенсионерами, чей возраст превышает 75 лет.