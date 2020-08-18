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Спека в Токіо. Фото: Сегодня

Аномальна спека вбила майже 80 людей у Токіо

18 сер 2020, 12:33
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У Японії вирує аномальна спека. Цього тижня в столиці країни Токіо стовпчик термометра піднявся до рекордних 36° тепла. Від спеки в серпні померли 79 осіб.

Серед померлих понад 80% — люди похилого віку, у будинках та квартирах яких не були встановлені кондиціонери. Про це повідомляє NHK.

Наразі місцева влада Токіо рекомендує містянам перебувати в приміщеннях із кондиціонерами вдень та дотримуватися питного режиму. Серед рекомендацій зазначається не виходити без особливої необхідності вдень на вулицю.


Наголосимо, що рекордні температури тримаються в Токіо не менш як два тижні. Стовпчики термометрів досягають +35° кожного дня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Франції рекордна спека стала причиною загибелі 1,5 тис. осіб. Влада підрахувала кількість загиблих громадян за два найспекотніших місяці літа: червень і липень. Половина загиблих французів є пенсіонерами, чий вік перевищує 75 років.


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