Чим небезпечне глобальне потепління для тропіків, розповіли кліматологи

Глобальне потепління. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142624-globalne-poteplinnya-provokuie-rozshyrennya-tropikiv-do-polusiv-klimatology.html

Ракурс

Глобальне потепління провокує підвищення температури в океанах і може стати причиною зміни напрямків штормів, посух і лісових пожеж.

Такого висновку дійшли вчені з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині. Про це повідомляє Phys.org.

Згідно з дослідженням, тропіки отримують сонце впродовж усього року й характеризуються високими температурами та рясними дощами, але краї цього пояса залишаються задушливо жаркими та пересохлими.

Зазначається, що за останні 15 років смуги посухи розширилися на Середземномор’я, а також на південні частини Австралії та Каліфорнії, де спалахували масштабні пожежі.

Засуха в тропіках спричинена підвищенням температури океану, що відбувається через діяльність людини. Південна півкуля постраждає від кліматичних змін більше через своє географічне положення і близькість до океану. Наголошується, що біля водойм прогнозується набагато більше підвищення середньої температури.

Дослідники припускають, що Каліфорнія та Австралія, які вже потерпають від нестачі води, з часом матимуть ще більші проблеми з доступом до питної прісної води.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління робить океани гучнішими. Звуки, які видають раки-лускунчики (сімейство креветок, що відрізняється асиметричними кігтями, більший із яких, як правило, здатний видавати гучний галасливий звук) стають голоснішими.

З потеплінням температури води раки клацають гучніше, ніж зазвичай.