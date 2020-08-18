Вплив шкільного атестата на вступ в університети планує посилити МОН. Фото: zn.ua

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Вплив атестата про середню освіту при вступі в університети планує збільшити Міністерство освіти і науки України.

У освітньому відомстві припускають, що це мотивуватиме учнів краще навчатися у середній школі. Про це 18 серпня заявив виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет під час прес-конференції, передає «РБК-Україна».

Маємо ціль збільшення ваги атестата при вступі до закладу вищої освіти, а також збільшення мотивації учнів до навчання в середній школі, — заявив очільник МОН, але не пояснив, як це діятиме.



Як відомо, наразі для вступу до вишу українським випускникам необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Наразі ЗНО складають із восьми предметів: історія України, географія, українська література, українська мова, фізика, математика, хімія, біологія та іноземна мова.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я закінчило розробку документу, який дозволить відвідування шкіл з 1 вересня. Школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки.