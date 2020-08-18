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Ракурс
Яйця полетіли у депутатів ОПЗЖ у Миколаєві. Фото: Ракурс

Яйця полетіли у депутатів ОПЗЖ у Миколаєві — відео інциденту

18 сер 2020, 11:58
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У Миколаєві зустріч депутатів «Опозиційної платформи — За життя» закінчилася скандалом. Депутатів Миколаївських обласної та міської рад від ОПЗЖ закидали яйцями після того, як ті на брифінгу просували ідею проведення місцевих виборів в прифронтових районах Донецької і Луганської областей.

Депутати заявили, що їхня політсила зібрала понад 5 тис. підписів за проведення виборів в ОРДЛО попри те, що ЦВК скасувала їх там з метою безпеки. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

Депутатів почали звинувачувати в тому, що в їхній політсилі є Неля Штепа, яку звинувачують в посяганні на територіальну цілісність, тому, на думку активістів, вони взагалі не маю права представляти владу. Саме після цього в них почали кидати курячі яйця.


Відомо, що одна людина була затримана. На неї склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».

Нагадаємо, раніше в Чернігові автомобіль з кортежу одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Вадима Рабиновича закидали яйцями.


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