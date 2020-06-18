Нардеп Вадим Рабінович. Фото: promin.cv.ua

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У Чернігові поліція затримала понад 10 осіб, які на Болдиних горах намагалися перекрити рух транспорту народного депутата та закидали яйцями його автомобіль.

Молодики атакували автомобіль з кортежу одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Вадима Рабіновича. Інцидент, який трапився сьогодні вранці, намагалися припинити поліцейські. Між правоохоронцями та мітингувальниками виникла штовханина, поліцейські застосували аерозоль дратівливої дії з балончиків. Постраждав правоохоронець, його доправили до лікарні. Про це 18 травня повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області.

На місці сутичок силовики затримали майже 10 порушників, їх доставили до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Наразі триває процес затримання інших активних учасників. Поліція обіцяє надати юридичну оцінку діям всіх активістів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

«Суспільне» з посиланням на керівника Чернігівського штабу «Національного корпусу» Олександра Тарнавського повідомляє, що автомобіль нардепа Вадима Рабіновича вони закидали яйцями через те, що машина заїхали на зелену зону. Активісти заявляють, що за кермом був особисто нардеп.

Нагадаємо, в травні в Харкові облили зеленкою члена тамтешнього крила партії «Опозиційна платформа — За життя», колишнього депутата міськради Андрія Лесика.