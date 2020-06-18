Нардеп Вадим Рабинович. Фото: promin.cv.ua

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В Чернигове полиция задержала более 10 человек, которые на Болдиных горах пытались перекрыть движение транспорта народного депутата и забросали яйцами его автомобиль.

Парни атаковали автомобиль из кортежа одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича. Инцидент, который произошел сегодня утром, пытались остановить полицейские. Между правоохранителями и митингующими возникла потасовка, полицейские применили аэрозоль раздражающего действия из баллончиков. Пострадал правоохранитель, его доставили в больницу. Об этом 18 мая сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.

На месте столкновений силовики задержали почти 10 нарушителей, их доставили в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас продолжается процесс задержания других активных участников. Полиция обещает предоставить юридическую оценку действиям всех активистов.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

«Общественное» со ссылкой на руководителя Черниговского штаба «Национального корпуса» Александра Тарнавского сообщает, что автомобиль нардепа Вадима Рабиновича они забросали яйцами за то, что машина заехали на зеленую зону. Активисты заявляют, что за рулем был лично нардеп.

Напомним, в мае в Харькове облили зеленкой члена тамошнего крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.