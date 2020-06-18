Новости НАТО: у Зеленского рассказали, почему Украина не стала партнером Альянса при Порошенко

https://racurs.ua/n139942-u-zelenskogo-nazvali-prichinu-pochemu-poroshenko-ne-obespechil-ukraine-status-partnera-nato.html

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НАТО своим решением 12 июня признало Украину членом Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner). В то же время в Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, почему Украина не стала партнером НАТО еще при президентстве Петра Порошенко.

Почему Украине не предоставили этот статус раньше, хотя говорили и просили очень громко, в том числе и те, кто продолжает недовольно кричать сегодня? Например, почему не приняли решение в 2017 году, когда была подготовлена первая положительная оценка способности Украины стать участником программы? Назву лишь одну вескую причину — тогдашняя коррупция в оборонной отрасли Украины, в частности в сфере закупок. И почему положительное решение было принято именно при президенте Зеленском? Ответ вполне очевиден, — заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

Кроме этого, по его мнению, сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом уже давно заключается в формате программы «План действий по членству в НАТО».

Нынешняя национальная программа — это документ объемом около 600 страниц, и в ней определены все основные мероприятия по реформированию главных сфер… В вопросах НАТО Зеленский за то, чтобы действовать, а не говорить, — резюмировал чиновник.

Жовква убежден, что Украина давно заслуживала получить статус партнера Программы расширенных возможностей НАТО, поскольку является единственной страной-партнером Альянса, которая участвовала во всех миротворческих операциях военно-политического блока.

Напомним, Программа расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner — EOP) действует в НАТО с 2014 года. Ее цель — усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами Альянса. Участники EOP получают ряд преимуществ в сотрудничестве с НАТО: регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией.