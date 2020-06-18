У Зеленського назвали причину, чому Порошенко не забезпечив Україні статус партнера НАТО

https://racurs.ua/ua/n139942-u-zelenskogo-nazvaly-prychynu-chomu-poroshenko-ne-zabezpechyv-ukrayini-status-partnera-nato.html

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НАТО своїм рішенням 12 червня визнало Україну членом Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner). Водночас в Офісі президента розповіли, чому Україна не стала партнером НАТО ще за президентства Петра Порошенка.

Чому Україні не надали цей статус раніше, хоча говорили і просили дуже голосно, в тому числі й ті, хто продовжують незадоволено кричати сьогодні? Наприклад, чому не прийняли рішення у 2017 році, коли була підготовлена перша позитивна оцінка спроможності України стати учасником програми? Наведу лише одну вагому причину — тогочасна корупція в оборонній галузі України, зокрема у сфері закупівель. І чому позитивне рішення було прийнято саме за часів президента Зеленського? Відповідь цілком очевидна, — заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Окрім цього, на його думку, співпраця України з Північноатлантичним альянсом вже давно укладається в форматі програми «План дій щодо членства в НАТО».

Цьогорічна національна програма — це документ обсягом близько 600 сторінок, і в ній визначено всі основні заходи реформування головних сфер… В питаннях щодо НАТО Зеленський за те, щоб діяти, а не говорити, — резюмував чиновник.

Жовква переконаний, що Україна давно заслуговувала отримати статус партнера Програми розширених можливостей НАТО, оскільки є єдиною країною-партнером Альянсу, яка брала участь в усіх миротворчих операціях військово-політичного блоку.

Нагадаємо, Програма розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner — EOP) діє у НАТО з 2014 року. Її мета — посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами Альянсу. Учасники EOP отримують низку переваг у співпраці з НАТО: регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією.