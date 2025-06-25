Офіс президента розкрив головну тему розмови Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Гаазі. Фото:

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запланована в Гаазі.

На полях саміту НАТО американський та український лідери планують обговорити шляхи завершення війни в Україні, а саме: мир через силу і двосторонні відносини. Наразі триває підготовка зустрічі двох президентів. Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, відповідачі на питання медіа.

Тематика, про яку я сказав, головне для нас — це конкретні результати, тому що війна триває. Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером росії, вони абсолютно схожі. І тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини — це буде головна тема, — розповів він.

За словами Єрмака, переговори на саміті Північноатлантичного альянсу з лідерами країн-учасниць блоку сконцентровані на тому, щоб посилити українську ППО та ЗСУ, а також запровадити додаткові санкції проти країни-агресора. Саме ці теми Зеленський піднімає на полях саміту в Гаазі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про імовірну зустріч із Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що проходить у Гаазі. Зеленський вже прибув у Гаагу.

Раніше Зеленський у 2025 році бачився із Трампом 28 лютого у Вашингтоні та 26 квітня у Ватикані.