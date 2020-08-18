Яйца полетели в депутатов ОПЗЖ в Николаеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Николаеве встреча депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» закончилась скандалом. Депутатов Николаевских областного и городского советов от ОПЗЖ закидали яйцами после того, как те на брифинге продвигали идею проведения местных выборов в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей.

Депутаты заявили, что их политсила собрала более 5 тыс. подписей за проведения выборов в ОРДЛО, несмотря на то, что ЦИК отменил их там в целях безопасности. Об этом сообщает местное издание «Новости-N».

Депутатов начали обвинять в том, что в их политсиле есть Неля Штепа, которую обвиняют в посягании на территориальную целостность, поэтому, по мнению активистов, они вообще не имею права представлять власть. Именно после этого в них начали бросать куриные яйца.

Известно, что один человек был задержан. На него составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Напомним, ранее в Чернигове автомобиль из кортежа одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича забросали яйцами.