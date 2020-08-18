Влияние школьного аттестата на поступление в университеты планирует усилить МОН. Фото: zn.ua

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Влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты планирует увеличить Министерство образования и науки Украины.

В образовательном ведомстве предполагают, что это будет мотивировать учеников лучше учиться в средней школе. Об этом 18 августа заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет во время пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

У нас есть цель увеличить вес аттестата при поступлении в учреждение высшего образования, а также увеличение мотивации учащихся к обучению в средней школе, — заявил глава МОН, но не объяснил, как это будет действовать.



Как известно, сейчас для поступления в вуз украинским выпускникам необходимо сдать внешнее независимое оценивание. Сейчас ВНО сдают по восьми предметам: история Украины, география, украинская литература, украинский язык, физика, математика, химия, биология и иностранный язык.

Напомним, Министерство здравоохранения закончило разработку документа, который позволит посещение школ с 1 сентября. Школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.