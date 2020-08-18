Чем опасно глобальное потепление для тропиков, рассказали климатологи

Глобальное потепление. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142624-globalnoe-poteplenie-provociruet-rasshirenie-tropikov-k-polusam-klimatologi.html

Ракурс

Глобальное потепление провоцирует повышение температуры в океанах и может стать причиной изменения направлений штормов, засух и лесных пожаров.

К такому выводу пришли ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии. Об этом сообщает Phys.org.

Согласно исследованию, теперь тропики получают больше всего солнца в течение года и характеризуются высокими температурами и обильными дождями, но края этого пояса остаются удушливо жаркими и пересохшими.

Отмечается, что за последние 15 лет полосы засухи расширились в Средиземноморье, а также в южные части Австралии и Калифорнии, где вспыхивали масштабные пожары.

Засуха в тропиках вызвана повышением температуры океана, которое происходит из-за деятельности человека. Южное полушарие пострадает от климатических изменений больше всего из-за своего географического положения и близости к океану. Отмечается, что возле водоемов прогнозируется гораздо большее повышение средней температуры.

Исследователи предполагают, что Калифорния и Австралия, которые и так испытывают нехватку воды, со временем будут иметь еще большие проблемы с доступом к питьевой пресной воде.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление делает океаны более шумными. Звуки, которые издают раки-щелкунчики (семейство креветок, отличающееся асимметричными когтями, больший из которых, как правило, способен издавать громкий шумный звук), становятся более громкими.

Отмечается, что с потеплением температуры воды раки щелкают гораздо громче обычного.