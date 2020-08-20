Разведение сил и средств возле Золотого. Фото: vchasnoua.com

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Война на Донбассе не прекращается, несмотря на режим перемирия. Однако Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала новые участки разминирования и новые участки разведения.

Украинская делегация 19 августа поддержала предложение по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. Также ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского заявили, что новые договоренности позволят выполнять соглашения, которые были достигнуты лидерами «нормандского формата» в Париже, и приблизиться к проведению саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Отмечается, что Киев поддержал необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Кроме того, стороны достигли согласия относительно списков удерживаемых лиц, которые готовятся к обмену. Украинская делегация отметила, что выполнила все договоренности о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. На Банковой подчеркнули, что Киев ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в ТКГ 87-летнего экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина.