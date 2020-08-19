Координационный совет белорусской оппозиции провел первое заседание

Во время протестов в Беларуси, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n142706-koordinacionnyy-sovet-belorusskoy-oppozicii-provel-pervoe-zasedanie.html

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Координационный совет оппозиционных сил Беларуси сегодня, 19 августа, провел первое заседание.

По результатам этого заседания была принята резолюция, в которой действующей власти страны призывают к немедленному диалогу. Об этом сообщается на сайте Координационного совета.

Уклонение от этих переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь, — подчеркивается в резолюции.

В резолюции оппозиция также выдвинула основные требования, которые, по словам членов Координационного совета, поддерживает «большинство белорусского общества»:

прекращение политического преследования со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечения виновных к ответственности;

освобождение всех политзаключенных, отмена неправомерных судебных постановлений и выплата компенсаций пострадавшим;

признание президентских выборов, которые состоялись 9 августа, недействительными и проведения новых по международным стандартам с новым составом всех комиссий, в том числе Центризбиркома.

Отмечается, что до выполнения этих требований в Беларуси продолжаться протестные акции.

С текстом резолюции можно ознакомиться по ссылке.

Стоит добавить, что президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания (высшего законодательного органа Белоруссии).

До этого 17 августа правительство Головченко, как это предусматривает конституция Беларуси, сложило полномочия перед новоизбранным президентом, которым уже в шестой раз стал Лукашенко. Участники массовых акций протеста в Беларуси считают, что президентские выборы были сфальсифицированы в пользу Лукашенко.

Напомним, Лукашенко недавно назвал оппозиционеров «черносотенцами» и предложил им метлы и лопаты.