Лукашенко ищет метлы и лопаты для комитета по передаче власт, фото — РБК

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, созвал очередное заседание Совбеза Беларуси. Как оказалось, он продолжает игнорировать протесты в своей стране, не замечая требования сотен тысяч людей.

На заседании Лукашенко, в частности, обратился к оппозиции и протестующим.

Создана так называемая «черная сотня» для приема и передачи власти, — сказал Лукашенко, имея в виду координационный совет оппозиции. — Там выстроились в очередь и делят портфели.

Оппозиционеров президент Беларуси назвал «черносотенцами». И предложил им вместо портфелей метлы и лопаты. Этот эпизод запечатлен на видео государственного информагентства.

Кроме того, Лукашенко поручил Комитету государственной безопасности «прекращать работу организаторов акций протестов». Министерству внутренних дел Лукашенко поручил «не допускать беспорядков в стране».

В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины, — заявил президент.

Лукашенко также призвал увольнять участников забастовок.

Хочешь работать — работай, не хочешь — за ворота, не мешай работать другим. Но возвращения потом обратно на предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия, — заявил президент.

А государственным СМИ он приказал активизировать пропагандистскую работу — «разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой „черной сотни“ — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Напомним, что 18 августа в Минске создали комитет для передачи власти, а сегодня Светлана Тихановська записала очередное видео, в котором призвала Запад не признавать результаты выборов в Беларуси.