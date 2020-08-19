Террористы в Донбассе создали заградительные отряды, фото: «5 канал»

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Боевики на Донбассе создали заградительные отряды, назначение которых — стрелять по тем из своих соратников, которые хотят сдаться или убежать домой.

Об этом заявил снайпер террористической организации ЛНР, задержанный 16 августа, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

По словам задержанного, к террористам он присоединился в июле 2014 года. У боевиков он был снайпером, подготовку проходил под Ростовом на российском оружии.

Потом меня отправили на КПП «Михайловка — Марьевка» для проверки паспортов, мы стояли там и проверяли людей, — отметил он.

Впоследствии, по словам задержанного, его и других боевиков начали отправлять на строительство блиндажей и других подобных работ.

А потом нас хотели отправить в заградительный отряд. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать, — заявил задержанный.

По его словам, он и его товарищ не хотели исполнять такие приказы, поэтому решили показаться украинским военным по программе «Вернись домой живым». Для этого они отправились в район населенного пункта Золотое-5 к блокпосту и разделились.

Я пошел на Золотое, а он пошел севернее. Его застрелил снайпер из заградительного отряда. Мне повезло, я пришел к блокпосту, — подчеркнул боевик.

Задержанный боевик также сообщил, что за свою службу в рядах российско-террористических войск получал зарплату в размере 15 тыс. рублей. Также, по его словам, боевикам иногда выплачивали премии, но только в случае визитов кого-то из представителей РФ.

Напомним, задержанный ранее причинами, которые побудили его сдаться украинским военнослужащим, называл произвол и издевательства со стороны главарей боевиков.