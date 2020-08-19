Терористи на Донбасі створили загороджувальні загони, фото: «5 канал»

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Бойовики на Донбасі створили загороджувальні загони, бойовики котрих стріляють у своїх соратників, котрі хочуть здатися чи втекти додому.

Про це заявив снайпер терористичної організації ЛНР, затриманий 16 серпня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

За словами затриманого, до терористів він приєднався у липні 2014 року. У бойовиків він був снайпером, підготовку проходив під Ростовом на російській зброї.

Потім мене відправили на КПП «Михайлівка — Мар’ївка» для перевірки паспортів, ми стояли там і перевіряли людей, — зазначив він.

Згодом, за словами затриманого, його та інших бойовиків почали відправляти на будівництво бліндажів та інших подібних робіт.

А потім нас хотіли відправити в загороджувальний загін. Якщо хтось із наших буде здаватися чи бігти додому, нам давали наказ розстрілювати, — заявив затриманий.

За його словами, він та його товариш не хотіли виконувати такі накази, тому вирішили здатися українським військовим за програмою «Повернись додому живим». Для цього вони вирушили в район населеного пункту Золоте-5 до блокпосту і розділилися.

Я пішов на Золоте, а він пішов північніше. Його застрелив снайпер із загороджувального загону. Мені пощастило, я дійшов до блокпосту, — наголосив він.

Затриманий бойовик також повідомив, що за свою службу в лавах російсько-терористичних військ отримував зарплату в розмірі 15 тис. рублів. Також, за його словами, бойовикам інколи виплачували премії, проте лише в разі візитів когось із представників РФ.

Нагадаємо, затриманий раніше причинами, які спонукали його здатися українським військовослужбовцям, називав свавілля і знущання із боку ватажків бойовиків.