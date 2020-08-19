Електрона віза. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142688-elektronni-vizy-znachno-podeshevshaly-v-ukrayini-dokument.html

Ракурс

Електронні візи подешевшають з 1 листопада майже в чотири рази. Тепер іноземні громадяни зможуть оформити їх за більш зручною процедурою, а також можуть обирати між одноразовою та дворазовою візами.

Причиною ухвалення такого рішення було залучення іноземців до візиту в країну. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання 19 серпня.



Для оформлення електронних віз в Україну заявник може вибрати бажану процедуру оформлення е-візи — звичайний або терміновий порядок. Термінове оформлення електронної візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні.

До існуючої разової е-візи додасться новий тип віз — е-віза для дворазового в’їзду. А консульський збір тепер суттєво подешевшає — замість 85 дол. він становитиме 20 дол. Дворазова віза обійдеться іноземцям у 30 дол.





Торік було оформлено 35 тис. електронних віз на загальну суму 2 млн 975 тис. дол. За оцінками МЗС, спрощення процедури отримання електронних віз збільшить їх попит у 2,5 рази.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні хочуть ввести обов’язкове надання біометричних даних іноземними громадянами під час оформлення в’їзних віз.