Электронные визы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142688-elektronnye-vizy-znachitelno-podesheveli-v-ukraine-dokument.html

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Электронные визы подешевеют с 1 ноября почти в четыре раза. Теперь иностранные граждане смогут оформить электронные визы по более удобной процедуре, а также могут выбирать между одноразовой и двухразовой визой.



Причиной принятия такого решения было привлечение иностранцев в страну для развития туризма. Такое решение приняло правительство во время заседания 19 августа.



Заявитель может выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы — обычный или срочный порядок. Срочное оформление электронной визы займет всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня.









К существующей разовой электронной визе добавится новый тип виз — для двухразового въезда. А консульский сбор теперь существенно подешевеет — вместо 85 долл. он составит 20 долл. Двухразовая виза обойдется иностранцам в 30 долл.





В прошлом году было оформлено 35 тыс. электронных виз на общую сумму 2 млн 975 тыс. долл. По оценкам МИД, упрощение процедуры получения электронных виз увеличит их спрос в 2,5 раза.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине хотят ввести обязательное предоставление биометрических данных иностранными гражданами при оформлении въездных виз.