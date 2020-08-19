Электронные визы значительно подешевели в Украине — документhttps://racurs.ua/n142688-elektronnye-vizy-znachitelno-podesheveli-v-ukraine-dokument.htmlРакурс
Электронные визы подешевеют с 1 ноября почти в четыре раза. Теперь иностранные граждане смогут оформить электронные визы по более удобной процедуре, а также могут выбирать
между одноразовой и двухразовой визой.
Причиной принятия такого решения было привлечение иностранцев в страну для развития туризма. Такое решение приняло правительство во время заседания 19 августа.
Заявитель может выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы — обычный или срочный порядок. Срочное оформление электронной визы займет всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня.
К существующей разовой электронной визе добавится новый тип виз — для двухразового въезда. А консульский сбор теперь существенно подешевеет — вместо 85 долл. он составит 20 долл. Двухразовая виза обойдется иностранцам в 30 долл.
В прошлом году было оформлено 35 тыс. электронных виз на общую сумму 2 млн 975 тыс. долл. По оценкам МИД, упрощение процедуры получения электронных виз увеличит их спрос в 2,5 раза.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине хотят ввести обязательное предоставление биометрических данных иностранными гражданами при оформлении въездных виз.