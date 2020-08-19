Украина разорвала семь «авиационных» договоров с СНГ. Фото: ukr.media

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Украина продолжает выходить из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Кабинет министров 19 августа постановил, что Украина разрывает семь договоров с СНГ об отрасли гражданской авиации. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Отмечается, что Украина выходит из соглашения о Дальнем радионавигационном обеспеченим в СНГ, соглашения о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Также расторгнут меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации, решение о создании межгосударственного консультативного совета «Радионавигация» и решение о ее реформировании.

Напомним, 22 июля Украина разорвала соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств и соглашение о Совете по гуманитарному сотрудничеству СНГ.