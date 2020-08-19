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Нардепы соберутся на внеочередную сессию — в Раде объявили дату и повестку дня, фото — ТСН
Нардепы соберутся на внеочередную сессию — в Раде объявили дату и повестку дняhttps://racurs.ua/n142686-nardepy-soberutsya-na-vneocherednuu-sessiu-v-rade-obyavili-datu-i-povestku-dnya.htmlРакурс
Верховная Рада снова соберется на внеочередную сессию. Спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве нардепов 25 августа.
В 11.00 Рада начнет рассматривать шесть пунктов повестки дня, сообщает сайт парламента.
Часть из них инициировал президент Владимир Зеленский. Он предлагает, в частности, увеличить минимальную зарплату до 5 тыс. грн и соответственно изменить госбюджет на 2020 год.
Кроме того, депутаты могут объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины и ратифицировать меморандум о кредите с Европейским Союзом.
В распорядке дня внеочередной сессии Рады и ратификация соглашений «Европейские дороги» и «Транспортная связь» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
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