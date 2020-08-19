Нардепи зберуться на позачергову сесію — у Раді оголосили дату і порядок денний, фото — ТСН

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Верховна Рада знову збереться на позачергову сесію. Спікер Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання нардепів 25 серпня.

Об 11.00 Рада почне розглядати шість пунктів порядку денного, повідомляє сайт парламенту.

Частина з них ініційовані президентом Володимиром Зеленським. Він пропонує, зокрема, збільшити мінімальну зарплату до 6 тис. грн і відповідно змінити держбюджет на 2020 рік.

Крім того, депутати можуть оголосити конкурсу на кращий ескіз великого державного Герба України і ратифікувати меморандум про кредит з Європейським Союзом.

В розпорядку дня позачергової сесії Ради й ратифікація угод «Європейські дороги» і «Транспортний зв’язок» між Україною та Європейським інвестиційним банком.