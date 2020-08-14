Мінімальну зарплату збільшать, щоб «трішки підтримати людей», фото — РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n142466-minimalnu-zarplatu-zbilshat-schob-trishky-pidtrymaty-ludey-zelenskyy.html

Ракурс

Мінімальну зарплату в Україні з 1 вересня обіцяють збільшити до 5 тис. грн. Це передбачає президентський законопроект.

В Офісі президента обіцяють, що це тільки перший етап підвищення, наступні відбудуться у 2021 році.

У заяві ОП йдеться про те, що з 2021 року мінімалку збільшать до 6 тис., а впродовж наступного року — до 6,5 тис.

Це кроки до цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей, — пояснив Зеленський.

Він обіцяє, що після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Зеленський звернувся до спікера Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.

Президента підтримав голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Він заявив, що у першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%, а підвищення мінімальної заробітної плати збільшить можливість заощаджень.

Про економічні передумови збільшити мінімалку у повідомленні ОП не інформується.

Зеленський подав у Раду законопроект «Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік». Раніше повідомлялося про намір парламенту зібратися на позачергове засідання наприкінці серпня.