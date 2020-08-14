Минимальную зарплату увеличат, чтобы «немного поддержать людей», фото — РБК Україна

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Минимальную зарплату в Украине с 1 сентября обещают увеличить до 5 тыс. грн. Это предлагается президентским законопроектом.

В Офисе президента обещают, что это только первый этап повышения, следующие состоятся в 2021 году.

В заявлении ОП говорится, что с 2021 года минималку увеличат до 6 тыс., а в течение следующего года — до 6,5 тыс.

Это шаги к цивилизованному уровню жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей, — пояснил Зеленский.

Он обещает, что после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Зеленский обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа.

Президента поддержал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Он заявил, что в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%, а повышение минимальной заработной платы увеличит возможность сбережений.

Об экономических предпосылках увеличить минималку в сообщении ОП не информируется.

Зеленский подал в Раду законопроект «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год». Ранее сообщалось о намерении парламента собраться на внеочередное заседание в конце августа.