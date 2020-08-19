Україна розірвала сім «авіаційних» договорів із СНД. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n142687-ukrayina-rozirvala-sim-aviaciynyh-dogovoriv-iz-snd.html

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Україна продовжує виходити з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Кабінет міністрів 19 серпня постановив, що Україна розриває сім договорів із СНГ про галузь цивільної авіації. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Зазначається, що Україна виходить з угоди про Дальнє радіонавігаційне забезпечення у СНГ, угоди про практичне використання статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації та угоди про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

Також розірвано меморандум про принципи взаємодії і співробітництва у галузі цивільної авіації, рішення про створення міждержавної консультативної ради «Радіонавігація» та рішення про її реформування.

Нагадаємо, 22 липня Україна розірвала угоду про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та угоду про Раду з гуманітарного співробітництва СНД.