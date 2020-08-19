Лукашенко шукає мітли і лопати комітету для передачі влади, фото — РБК

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав чергове засідання Радбезу Білорусії. Як виявилося, він продовжує ігнорувати протести у своїй країні, не помічаючи вимоги сотень тисяч людей.

На засіданні Лукашенко, зокрема, звернувся до опозиції та протестувальників.

Створена так звана «чорна сотня» для прийому і передачі влади, — сказав Лукашенко, маючи на увазі координаційну раду опозиції. — Там вишикувалися в черги і ділять портфелі.

Опозиціонерів президент Білорусії назвав «чорносотенцями». І запропонував їм замість портфелів мітли та лопати. Цей епізод відображений на відео державного інформагентства.

Крім того, Лукашенко доручив Комітету державної безпеки припиняти роботу організаторів акцій протестів. Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив «не допускати заворушень в країні».

У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші, — заявив президент.

Лукашенко також закликав звільняти учасників страйків.

Хочеш працювати — працюй, не хочеш — за ворота, не заважай працювати іншим. Але повернення потім назад на це підприємство бути не повинно. У нас в черзі стоять люди на підприємства, — заявив президент.

А державним ЗМІ він наказав активізувати пропагандистську роботу — «роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї „чорної сотні“ — шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави».

Нагадаємо, що 18 серпня у Мінську створили комітет для передачі влади, а сьогодні Світлана Тихановська записала чергове відео, у якому закликала Захід не визнавати результати виборів у Білорусі.