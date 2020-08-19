Координаційна рада білоруської опозиції провела перше засідання

Під час протестів у Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n142706-koordynaciyna-rada-biloruskoyi-opozyciyi-provela-pershe-zasidannya.html

Ракурс

Координаційна рада опозиційних сил Білорусі сьогодні, 19 серпня, провела перше засідання.

За результатами цього засідання була ухвалена резолюція, в якій чинну владу країни закликають до негайного діалогу. Про це повідомляється на сайті Координаційної ради.

Ухилення від цих переговорів покладає на чинну владу відповідальність за поглиблення політичної й економічної кризи в Республіці Білорусь, — наголошується в резолюції.

У резолюції опозиція також висунула основні вимоги, котрі, за словами членів Координаційної ради, підтримує «більшість білоруського суспільства»:

припинення політичного переслідування з боку влади, порушення кримінальних справ, притягнення винних до відповідальності;

звільнення всіх політв’язнів, скасування неправомірних судових постанов та виплата компенсацій потерпілим;

визнання президентських виборів, які відбулися 9 серпня, недійсними та проведення нових за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій, зокрема й Центрвиборчкому.

Зазначається, що до виконання цих вимог у Білорусі триватимуть протестні акції.

З текстом резолюції можна ознайомитися за посиланням.

Варто додати, що президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні призначив Романа Головченка прем'єр-міністром Білорусі з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів (вищого законодавчого органу Білорусі).

До цього 17 серпня уряд Головченка, як це передбачає конституція Білорусі, склав повноваження перед новообраним президентом, котрим вже вшосте став Лукашенко. Учасники масових акцій протесту в Білорусі вважають, що президентські вибори були сфальсифіковані на користь Лукашенка.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно назвав опозиціонерів «чорносотенцями» і запропонував їм мітли та лопати.