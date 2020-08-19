Під час масштабної пожежі в Києві, фото: ДСНС

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Масштабну пожежу в Києві, яка сьогодні, 19 серпня, ввечері спалахнула в чотириповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі і розповсюдилася на дах будівлі, загасили.

Під час пожежі вогнеборці врятували двох людей, ще 15 осіб евакуювали на безпечну відстань. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 18.14. О 19.55 пожежу локалізували на площі 800 кв. м, а в 20.51 — ліквідували.

Зазначається, що боротьбу з вогнем значно ускладнювало швидке поширення вогню дерев’яними перекриттями будинку.

Причини виникнення пожежі встановлюють.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у квартирі, в якій спалахнула пожежа, проживає вчителька літнього віку.