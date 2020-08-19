Пожежа в багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

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Масштабна пожежа відбувається в Печерському районі Києва за адресою вулиця Велика Васильківська, 85.

Пожежа спалахнула у квартирі, розташованій четвертому поверсі цієї будівлі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежа розповсюдилася на горище на площі близько 50 кв. м.

На місці інциденту працюють пожежники. До боротьби з вогнем залучені 37 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

Палає розташована на останньому поверсі будівлі квартира, в якій проживає літня вчителька, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ оперативаний».

Рух транспорту в районі інциденту перекрито.

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві горів державний нотаріальний архів, розташований на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі столиці.